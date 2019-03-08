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كشف موعد إقالة سولاري من تدريب الريال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد قررت إقالة الأرجنتيني سانتياغو سولاري من تدريب "الميرينغي"، بعد الخروج المفاجئ للفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "ماركا"، أن سولاري سيقود ريال مدريد في مواجهة بلد الوليد الأحد المقبل، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، على أن يصدر النادي الملكي بيانا رسميا بعد ذلك بـ24 ساعة، لإعلان إقالة المدرب الأرجنتيني.

وتوقعت تقارير إعلامية عدة أن يتسلم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له تدريب الريال بين العامين 2010 و2013، مسؤولية الإشراف على الفريق الملكي بدلا من سولاري.


ويعيش ريال مدريد، واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعد إقصائه من مسابقتي كأس ملك إسبانيا ودري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط، كما تضاءلت آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، إثر خسارته الأخيرة في عقر داره أمام غريمه برشلونة متصدر المسابقة برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن "الميرينغي" الثالث.




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