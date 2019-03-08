مناسبة, للعرفان, والاعتراف.., العالم, يحتفل, بعيد, المرأة,

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كشف عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عن تعيين مؤذن أخرس في وزارة الأوقاف...
أعلن وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو...
أكد علماء وجود أول كوكب خارجي محتمل رصده تلسكوب "كيبلر" المتقاعد، بعد صراع كبير مع...
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أن أمريكا هي من تسعى للتفاوض مع...
غاب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، للمرة الأولى عن قائمة أغنياء العالم...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة قد تنظر في إمكانية اقتناء منظومات...
أعلنت وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا ريتنو مرسودي، عن مساهمة بلادها بقيمة مليون...
أعلنت واشنطن أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيقوم قريبا بجولة تشمل كلا من لبنان...
شدد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الأربعاء، على أهمية استئناف المفاوضات...
أعلن نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، أن فيلقه هو...