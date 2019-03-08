مشتبهان, بالقاء, مفرقعات, على, بيت, في, كفرمندا,

اعتُقل شابان في قرية كفر مندا بشبهة إطلاق ألعاب نارية الليلة الماضية باتجاه أحد المنازل، على خلفية شجار بين عائلتين. ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات.

وذكرت شرطة الشمال في بيان لها أنّ:"خلفية الحادثة هي خلاف بين عائلتين في البلدة، الأمر الذي أدى الى شجار بين الطرفين". وأوضحت الشرطة أنّ:"القوات التي عملت في المكان اعتقلت مشتبهين (17 و25 عامًا) بالضلوع بالحاصل، وستتم احالتهما اليوم الجمعة للمحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما، ومن المتوقع تنفيذ اعتقالات اخرى والتحقيقات جارية"، بحسب الشرطة.الصورة توضيحية