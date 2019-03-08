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صور - ضبط اسلحة في طوبا، كفر كنا، طمرة، بئر المكسور



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفرت حملة واسعة للشرطة في منطقة الشمال عن ضبط عشرات قطع الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخيرة في قرى ومدن عربية بالشمال واعتقال عشرات المشتبهين .


وتم ضبط بندقية في طوبا زنغرية , ومسدس fn في كفركنا , وقنبلة في بئر المكسور , ومسدسان في طمرة .
 
واكدت الشرطة انها اعتقلت عشرات المشتبهين وانها مستمرة في حملاتها ضد ظاهرة التسلح غير القانوني في المجتمع العربي . 




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