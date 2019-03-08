صور - ضبط اسلحة في طوبا، كفر كنا، طمرة، بئر المكسور

اسفرت حملة واسعة للشرطة في منطقة الشمال عن ضبط عشرات قطع الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخيرة في قرى ومدن عربية بالشمال واعتقال عشرات المشتبهين .

وتم ضبط بندقية في طوبا زنغرية , ومسدس fn في كفركنا , وقنبلة في بئر المكسور , ومسدسان في طمرة .واكدت الشرطة انها اعتقلت عشرات المشتبهين وانها مستمرة في حملاتها ضد ظاهرة التسلح غير القانوني في المجتمع العربي .