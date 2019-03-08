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فيديو يظهر سقوطا مرعبا لطائرة شحن أمريكية في تكساس
2019-03-08 08:51:17
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فيديو يظهر سقوطا مرعبا لطائرة شحن أمريكية في تكساس
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