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فيديو يظهر سقوطا مرعبا لطائرة شحن أمريكية في تكساس



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فيديو يظهر سقوطا مرعبا لطائرة شحن أمريكية في تكساس




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