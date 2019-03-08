بمناسبة, يوم, المرأة, العالمي.., كل, عام, وأنتن, أجمل, وأبهى,

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اصيب عامل اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء بمدينة القدس صباح اليوم الاحد , الطواقم...
من المتوقع ان يتوجه بعد قليل رئيس الحزب القومي العربي محمد كنعان الى مدينة القدس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطوافم الطبية أقرت وفاة...
أكدت حركة فتح أن مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية، ومحاولة أمريكية- اسرائيلية...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
ضربت هزة ارضية بقوة ٣.٦ مساء اليوم الخميس منطقة الشمال ومركزها منطقة...
ودع المنتخب الأردني، بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات، من دور الـ 16،...
ألقت مخابرات الجيش اللبناني الخميس، القبض على المشتبه به بالتسلل من إسرائيل إلى...
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن القائد يحيى عياش ترك في ذاكرة...
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