الغاء, الاضراب, المقرر, ليوم, الاحد, للعاملين, في, المهن, الطبية,

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بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز طرعان الجماهيري، برعاية المجلس المحلي،...
اعتُقل شابان في قرية كفر مندا بشبهة إطلاق ألعاب نارية الليلة الماضية باتجاه أحد...
اسفرت حملة واسعة للشرطة في منطقة الشمال عن ضبط عشرات قطع الأسلحة على اختلاف...
دعا نشطاء للنفير إلى باحات المسجد الأقصى ومواجهة قرارات الشرطة في الابعاد التي...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم للمشاركة في الجمعة الـ 50 لمسيرات العودة، التي...
اليوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع...
"المساواة قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي ومبدأ سنواصل النضال من أجله. ولا تخرج...
وقع قبل قليل سطو مسلح على محل توتو، مقابل محطة وقود في حي وادي الصقيع وقد تعرض احد...
بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز طرعان الجماهيري، برعاية المجلس المحلي،...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو:"تفقد رئيس الوزراء ووزير...