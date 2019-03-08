الغاء, الاضراب, المقرر, ليوم, الاحد, للعاملين, في, المهن, الطبية,

أعلن الناطق بلسان الهستدروت يانيف ليفي انه في اعقاب التوصل الى تفاهمات بين الطرفين تم الغاء الاضراب الذي كان مقررا يوم الاحد للعاملين في المهن الطبية في البلاد .

وقال رئيس نقابة العاملين في المهن الطبية ايلي جباي ان الساعات الاخيرة شهدت مفاوضات مكثفة مع وزارتي الصحة والمالية وخدمات الصحة كلاليت تم في نهايتها التوصل لتفاهمات حول الامور العالقة.وقد التزم ممثلو الوزارتين وممثلو خدمات الصحة كلاليت بتعهداتهم لحل الازمة والعمل خلال الايام القريبة لحل القضايا العالقة . لذا ومن منطلق الحرص والمسؤولية تجاه جمهور المتعالجين فقد تقرر الغاء الاضراب يوم الاحد .وشكر جباي رئيس هستدروت هماعوف والقائم بأعمال رئيس قسم التنظيم المهني في الهستدروت ارنون بار دافيد لجهوده التي بذلها من اجل حل الازمة كما شكر مدير عام كلاليت ومدير عام وزارة الصحة ونائب المسؤول عن الاجور في وزارة المالية ورئيس لجنة العاملين في كلاليت لمساهمتهم في حل الازمة .