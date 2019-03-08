أزمة, صحية, تُدخل, خالد, سليم, المستشفى,

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قالت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، إنها إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة العراقية شذى حسون...
التقت النجمة اللبنانية نجوى كرم بالفنان السوري جورج وسوف، وهو اللقاء الذي وصفه...
بعد فترة قصيرة على زواج الممثلة التركية هازال كايا من المُمثّل والمخرج علي أطاي،...
فاجأت الفنانة المصرية راندا البحيري جمهورها بإطلالة غير معتادة لها وذلك في أحدث...
تشارك الفنانة المصرية يسرا اللوزي، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «كلبش 3»،...
تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان العراقي...
أثناء حلولها ضيفة على البرنامج الخليجي "مع حمد شو" ، الذي يقدّمه الاعلامي الكويتيّ...
بعد الحديث عن أن فكرة برنامج المقالب الذي سيقدمه الممثل المصري رامز جلال خلال...
شاركت الفنانة السورية أصالة متابعيها منشورا أكدت فيه أنها دائما تعيش حالة من...