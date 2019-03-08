أزمة, صحية, تُدخل, خالد, سليم, المستشفى,

نُقل الفنان المصري خالد سليم إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

الأطباء قاموا بعمل فحص شامل للفنان للاطمئنان على حالته الصحية، وسبب خالد الفزع لمحبية بعدما قام بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق عليها وكتب «الحمد لله قدر ولطف»، دون أن يذكر أي تفاصيل.الفنان المصري تلقى عدد هائل من التعليقات من قبل جمهوره على حسابه الشخصي، وتساءل الفانز عن تطورات حالته الصحية، مما دفع زوجته خيرية لتكتب تعليقا عبر حسابها الخاص على «أنستجرام» وقالت: «الحمد لله خالد بخير سلامتك يا حبيبي الف سلامة».خالد عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل «رسايل»، مع الفنانة مي عز الدين، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.وعرض لخالد سليم مؤخراً مسلسل “أبو الشك” على شاشة الحياة وقام ببطولته الى جانب لقاء الخميسى، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطى، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة وحنان سليمان وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.