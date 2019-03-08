تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-08 09:57:51 مناسبة للعرفان والاعتراف.. العالم يحتفل بعيد المرأة |  2019-03-08 09:52:47 طرعان - فعاليات خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي |  2019-03-08 09:41:31 مشتبهان بالقاء مفرقعات على بيت في كفرمندا |  2019-03-08 09:38:54 صور - ضبط اسلحة في طوبا، كفر كنا، طمرة، بئر المكسور |  2019-03-08 08:34:35 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد للعاملين في المهن الطبية |  2019-03-08 08:27:06 مؤذن أخرس في مصر |  2019-03-08 08:21:47 المحامي زكي كمال: المناكفات الحزبية تتجاهل قضايا اساسية كوضع العرب بدليل منع قوائم عربية التنافس للكنيست |  2019-03-08 08:20:11 دعوات لشد الرحال الى المسجد الأقصى لمساندة المبعدين |  2019-03-08 08:18:03 منتخب الشبيبة الاسرائيلي لكرة الطائرة في زيارة لعرابة |  2019-03-08 08:16:56 غزة تستعد للمشاركة في جمعة المرأة الفلسطينية |  2019-03-08 05:53:21 أبو ردينة: سنواجه كل من يحاول تصفية القضية الفلسطينية |  2019-03-08 05:51:51 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً |  2019-03-07 22:17:39 سطو مسلح على محل توتو في شفاعمرو |  2019-03-07 21:51:01 مجلس طرعان المحلي والمركز الجماهيري ينظمان فعاليات خاصة عشية يوم المرأة العالمي |  2019-03-07 19:38:26 ما زالت المرأة بين حكم وحاكم.. |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيف يؤثر المطر على مزاجك؟.. دراسة تجيب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن دراسات عديدة أثبتت تأثير الأجواء الممطرة على حالة الإنسان المزاجية والنفسية.



ففي عام 2009، توصل تحقيق أجرته "نيويورك تايمز" إلى أن معدلات جرائم القتل في نيويورك انخفضت بشكل ملحوظ في الأيام الممطرة.


ونشر الدكتور بيتر لانغميد جونز من بريطانيا دراسة تناولت بالتفصيل تحليلا لسجلات الشرطة تخص 6 ملايين شخص. وتوصلت الدراسة إلى أن معدل الجريمة ارتفع مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 18درجة مئوية.




وفق ما ذكرت "الغارديان"، فإن عددا من الأبحاث وجدت أن بعض أنواع الجرائم تنتشر بشكل كبير حين تهطل الأمطار بكثافة، مضيفا "هناك ارتباط قوي بين الأمطار الغزيرة والجرائم المرتبطة بالعنف، لاسيما العنف المنزلي".


ونقلت الصحيفة البريطانية عن الخبيرة في مجال التعامل مع المجرمين العنيفين، الدكتورة كيري نيكسون، قولها إن الناس "يميلون إلى عدم الخروج وارتكاب الجرائم خلال سوء الأحوال الجوية، لذلك تتحول أعمال العنف إلى داخل المنزل".


وكانت دراسة أجريت عام 1997، خلصت إلى أن سلوك الأطفال يتغير كذلك ويصبح أكثر عنفا حين يكون الضغط الجوي منخفضا.


ويرجح العلماء أن السبب في حدود ذلك يعود إلى الأيونات الموجبة في الغلاف الجوي، التي تزيد من ضغط الدم.


هذا ويقول الخبراء إن المرأة تكون أكثر تأثرا من الناحية النفسية بسوء الأحوال الجوية مقارنة مع الرجل.




كلمات متعلقة

كيف, يؤثر, المطر, على, مزاجك؟.., دراسة, تجيب,

تابعونــا

تخلصوا من تورم الساقين بهذا "الشاي" العجيب! تخلصوا من تورم الساقين بهذا "الشاي" العجيب! 2019-03-07 | 18:22:23

يعاني كثير من الناس خاصة النساء من تورم الساقين والقدمين، ويرجع ذلك لأسباب عديدة،...

النرويج.. مشكلة خصوبة لم تحدث منذ 200 عام النرويج.. مشكلة خصوبة لم تحدث منذ 200 عام 2019-03-07 | 16:00:39

كشفت بيانات حكومية جديدة، الخميس، أن النرويج تعاني من مشكلة في الخصوبة هي الأكبر...

لا تشرب الماء بعد التمرين .. لهذا السبب لا تشرب الماء بعد التمرين .. لهذا السبب 2019-03-07 | 14:09:40

في السابق كان العلماء ينصحون الرياضيين بشرب الماء بعد ممارسة التمارين الرياضية...

الدماغ مفتاح لغز الإصابة بـ "متلازمة القلب المكسور" الدماغ مفتاح لغز الإصابة بـ "متلازمة القلب المكسور" 2019-03-07 | 12:28:25

أظهر العلماء لأول مرة أن الدماغ متورط في تطوير حالة قلبية تسمى "اعتلال تاكوتسيبو"،...

ممارسة اليوغا بانتظام تخفض ضغط الدم ممارسة اليوغا بانتظام تخفض ضغط الدم 2019-03-07 | 11:02:52

خلصت مراجعة بحثية إلى أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون "اليوغا" مع تمرينات...

قشرة الرأس قد ترتبط بمرض خطير قشرة الرأس قد ترتبط بمرض خطير 2019-03-07 | 10:00:05

أفادت دراسة جديدة بأن فطرا مرتبطا بقشرة الرأس، يمكن أن يكون عاملا حاسما في...

تعرف إلى التغييرات التي تحدث في الجسم كل 10 سنوات تعرف إلى التغييرات التي تحدث في الجسم كل 10 سنوات 2019-03-07 | 08:41:34

نشر موقع "آف بي.ري" الروسي تقريرا، تحدث فيه عن التغييرات التي تطرأ على جسم الإنسان...

تحذير من قائمة أدوية تسبب زيادة في الوزن تحذير من قائمة أدوية تسبب زيادة في الوزن 2019-03-06 | 17:27:18

قد يكون شفاؤك من مرض ما على حساب زيادة وزنك، هذا ما يؤكده كثير من الخبراء الذين...

أخطاء خطيرة نرتكبها مع الميكروويف أخطاء خطيرة نرتكبها مع الميكروويف 2019-03-06 | 15:50:17

يطهو كثيرون بعض الأطعمة في الميكروويف استغلالا للوقت، في حين يلجأ آخرون إلى تسخين...

الطماطم والكاتشاب يقيانك من الإصابة بمرض سرطان الكبد الطماطم والكاتشاب يقيانك من الإصابة بمرض سرطان الكبد 2019-03-06 | 14:50:55

في تطور علمي جديد، كشفت دراسة جديدة ان الطماطم والصلصة والكاتشب يساعدون في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كريستيانورونالدوهدفديربيريالمدريدمصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود كابول هدم قاعة افراح مجلس اجتماع طارئ عبد الر حمن امر منع محكمة جرافات سياسة تشهر اسلامها تتزوج تركي مسلم كفر قاسم شابة مسجد عمر بن الخطاب الشيخ لدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى المشهد مسيرة كشفية استقبال تستقبل اهالي فانوس فوانيس شهر رمضان كشاف اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى بيرم كيال لاعب برايتون الانجليزي نزهة لندن عائلته صور شوارع اريج خطيب مجد الكروم عبقرية علوم الاحياء لقب أول عمر 20 عاما زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف طمرة وقفة احتجاجية ضد السلاح العنف القتل الجريمة أمنة جنينها ياسين زطمة جثة عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط ارتفاع ورشة بناء هرتسليا مصرع وئام عجاوي قريبه شاب حادث طرق مروع دراجة نارية سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعافهلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا محمد القيق الاسير الصحفي شعارات احتجاجا نصرة مظاهرة امام مستشفى العفولة هعيمك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com