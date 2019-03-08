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مارسيلو يقفز من مركب ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الإيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، أن يقفز من مركب النادي الملكي الذي تعرض لاضطرابات عاتية في الأيام الأخيرة.



وخلال الأسبوع الماضي، خرج ريال مدريد من كأس إسبانيا بعد هزيمته على أرضه بثلاثية نظيفة أمام برشلونة، ثم هزمه الفريق الكتالوني مرة أخرى على ذات الملعب في الليغا وأصبح الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر 12 نقطة.


وكانت الصدمة الأكبر لريال مدريد، عندما تعرض لخسارة قاسية على أرضه أمام أياكس أمستردام بنتيجة 4-1 غادر على إثرها دوري أبطال أوروبا وهو الذي توج بهذه البطولة في آخر 3 مواسم.


وأصبح البرازيلي مارسيلو، الذي يخوض موسمه رقم 13 مع ريال مدريد، احتياطيا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني سنتياغو سولاري لهذا الموسم، وحل مكانه الشاب الإسباني سيرجيو ريغيلون.


كل هذه الهزات، قد تكون دفعت مارسيلو إلى مغادرة النادي الملكي، حيث تقول صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية إن المدافع البرازيلي وافق على عقد لمدة 4 سنوات مع يوفنتوس الإيطالي يتقاضى بموجبه 12 مليون يورو في الموسم الواحد.


وإن صحت هذه التقارير، فإن مارسيلو سيغادر ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة للحاق بزميله السابق كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى "البيانكونيري" الصيف الماضي.



وقد لا يكون مارسيلو الوحيد الذي سيغادر سنتياغو بيرنابيو، إذ أشارت التقارير إلى صدام قوي حديث بين رئيس النادي فلورينتينو بيريز وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس دفع الأخير إلى ابداء استعداده للرحيل.


ودخل بيريز في شجار لفظي حاد مع راموس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس في غرفة الملابس، حيث وبخ بيريز اللاعبين على أدائهم السيئ، حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية، الخميس.


وأمضى بيريز 15 دقيقة على الأقل داخل الغرفة، حيث اتهم اللاعبين بالتقصير، ووصل الأمر إلى حد استعمال كلمة مهينة في وصف موقفهم من النادي الملكي.


لكن راموس، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لم يصمت طويلا ، وانفجر في وجه رئيس ناديه، حسب الصحف الإسبانية.




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