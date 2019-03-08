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مؤذن أخرس في مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف عضو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عن تعيين مؤذن أخرس في وزارة الأوقاف المصرية.



وقال عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر، سعيد نعمان، إن "هناك مؤذنا أبكم يعمل بأحد مساجد وزارة الأوقاف“، رافضا الكشف عن هويته أو مكان عمله.


وأكد أن الرشوة والمحسوبية مكّنتا المؤذن من الحصول على عمل رسمي غير مشروع له.


وأضاف نعمان أن "هذا المؤذن موجود بالدليل والمستندات في وزارة الأوقاف".


وعقبت وزارة الأوقاف المصرية على ذلك بالنفي القاطع، قائلاة إنه لا يوجد لديها مؤذن أخرس، ولم يتم تعين مؤذنين منذ سنوات.




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