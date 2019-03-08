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دعوات لشد الرحال الى المسجد الأقصى لمساندة المبعدين



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دعا نشطاء للنفير إلى باحات المسجد الأقصى ومواجهة قرارات الشرطة في الابعاد التي طالت العشرات من موظفيه وحراسه وأهالي مدينة القدس .



وطالب النشطاء بالتجمهر اليوم الجمعة، قرب باب الأسباط، ورفض الدخول إلى باحات المسجد الأقصى إلا برفقة كافة المبعدين من حراس وموظفي المسجد الأقصى، وكل من طالتهم قرارات الإبعاد، مؤكدين على ضرورة عدم الاستسلام لقرارات الإبعاد، وعدم ترك المبعدين أمام سياسيات الاحتلال الذي يسعى للاستفراد بهم.







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