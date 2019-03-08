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منتخب الشبيبة الاسرائيلي لكرة الطائرة في زيارة لعرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



منتخب إسرائيل للشبيبة والشباب في كرة الطائرة  زار مدينة عرابة وفرقها الرياضية مع مدرب المنتخب غال غليلي ومساعده ليران دافيدي وذٰلك من أجل إستكمال مشروع إكتشاف المواهب ما بعد إكتشاف الموهبة جابر بدارنه.



 زار منتخب إسرائيل الشبيبة والشباب في كرة الطائرة مع لاعب المنتخب العرابي جابر سامي محمود خربوش عرابة وذٰلك مساء اليوم الخميس الموافق ٧-٣-٢٠١٩ الساعة،الرابعة مساء،في القاعة الرياضية البخاري ليلتقي بفرقها الرياضية في كرة الطائرة من أجل إجراء التدريبات المشتركةً لهدف إكتشاف المواهب وإجراء مباراة مع الفريق العرابي بإشراف وتركيز كل من نور عاصله مدرب ومركز كرة الطائرة،المدرب علاء عاصله،المرشدة والمساعدة ليلى نصار وذٰلك بحضور وإشراف من مدير قسم الرياضة الأستاذ محمد نصار والسادة أعضاء البلدية،أحمد نمارنه،سهيل حسين ووالد جابر بدارنه سامي خربوش ومن أفراد عائلته وأقاربه والعشرات من لاعبوا ولاعبات فرق كرة الطائره العرابية والعشرات من جمهور من محبي الفريق العرابي.


ولقد أفتتح اللقاء بكلمة ترحيب بالضيوف والحضور من قبل مدير قسم الرياضة الأستاذ محمد نصار ومع نهاية اللقاء تم تكريم المنتخب بكامل لاعبيه ومدربيه بدرع وأعلام تقدير  ومباركة بلدية عرابة قسم الرياضة وجمعية هبوعيل لتطوير الرياضة بمناسبة إنتقال منتخب إسرائيل للشبيبة إلى المرحلة الثانية والمتقدمة ضمن تصفيات بطولة أوروبا في كرة الطائرة وكذلك تقديراً لزيارتهم لعرابة وفرقها الرياضية.


كذٰلك تم دعوة أعضاء المنتخب والفريق العرابي لتناول وجبة عشاء مشتركةً تقديم جمعية هبوعيل لتطوير الرياضة والسيد سامي خربوش والد لاعب المنتخب جابر خربوش.




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