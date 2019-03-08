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غزة تستعد للمشاركة في جمعة المرأة الفلسطينية



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يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم للمشاركة في الجمعة الـ 50 لمسيرات العودة، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، تحت عنوان "جمعة المرأة الفلسطينية".



أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات اليوم الجمعة تحت عنوان "جمعة المرأة الفلسطينية " الذي يوافق يوم المرأة العالمي، وذلك احتفاء وتقديرا لصمود المرأة الفلسطينية ووفاء لنضالاتها.


ودعت الهيئة الى أوسع تحرك شعبي بالضفة والقدس وغزة لدعم وإسناد لهم، محذرة الاحتلال من استمرار سياساته العدوانية بحقهم.




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