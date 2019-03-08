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الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً



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اليوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم السبت، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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