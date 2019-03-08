الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً

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"المساواة قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي ومبدأ سنواصل النضال من أجله. ولا تخرج...
وقع قبل قليل سطو مسلح على محل توتو، مقابل محطة وقود في حي وادي الصقيع وقد تعرض احد...
بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز طرعان الجماهيري، برعاية المجلس المحلي،...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو:"تفقد رئيس الوزراء ووزير...
قصفت الطائرات الاسرائيلية ، مساء اليوم الخميس، نقطة للضبط الميداني "قوة حماة...
نسبة التشغيل في المجتمع العربي، بالذات لدى النساء، هي أقل من النسبة لدى بقيّة...
تم تقديم لائحة اتهام ضد 3 شبان من طمرة بتجارة المخدرات الخطيرة من نوعي קוקאין...
بتنظيم بلدية الناصرة ونقابة المستخدمين اقيم ظهر اليوم الخميس حفل التكريم...
صمم الطلبة في دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس في جامعة بيرزيت وسام الطل...
أطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري،...