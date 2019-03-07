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سطو مسلح على محل توتو في شفاعمرو



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وقع قبل قليل سطو مسلح  على محل توتو، مقابل محطة وقود في حي وادي الصقيع وقد تعرض احد العاملين لاعتداء من قبل المشتبهين ونقل للعلاج ووصلت للمكان شرطة شفاعمرو وباشرت في التحقيقات واستلام  افلام التصوير من المنطقة.


وتتعرض مدينة شفاعمرو في الايام الاخيرة لموجة اعمال سطو خطيرة والذي يتطلب تدخل رئيس البلدية والمسؤلين لضغط على الشرطة التواجد بكثافة في محيط المحلات التجارية وحركة الجمهور.




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