سطو, مسلح, على, محل, توتو, في, شفاعمرو,

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"المساواة قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي ومبدأ سنواصل النضال من أجله. ولا تخرج...
بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز طرعان الجماهيري، برعاية المجلس المحلي،...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو:"تفقد رئيس الوزراء ووزير...
قصفت الطائرات الاسرائيلية ، مساء اليوم الخميس، نقطة للضبط الميداني "قوة حماة...
نسبة التشغيل في المجتمع العربي، بالذات لدى النساء، هي أقل من النسبة لدى بقيّة...
تم تقديم لائحة اتهام ضد 3 شبان من طمرة بتجارة المخدرات الخطيرة من نوعي קוקאין...
بتنظيم بلدية الناصرة ونقابة المستخدمين اقيم ظهر اليوم الخميس حفل التكريم...
صمم الطلبة في دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس في جامعة بيرزيت وسام الطل...
أطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري،...
هدمت الجرافات الإسرائيلية، ظهر الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في...