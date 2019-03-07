مجلس, طرعان, المحلي, والمركز, الجماهيري, ينظمان, فعاليات, خاصة, عشية, يوم, المرأة, العالمي,

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم مركز طرعان الجماهيري، برعاية المجلس المحلي، وبحضور رئيس المجلس، مازن محمود عدوي، ومدير المركز الجماهيري، جعفر صباح، يوماً مميزاً، ضمَّ، العرض المسرحي "إم لحقة"، تقدمة جمعية "سرد"، تمثيل رنا زريق ومن إخراج أيمن نحاس.

وشمل اليوم فعاليات أخرى متعددة شملت إلقاء كلمات ترحيب بالمشاركات، من قبل رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي، شيماء وتيماء عزيري، وممثلات عن جمعية نور، إضافةً إلى حوار أدارته السيدة نائلة عواد، مديرة جمعية نساء ضد العنف، وعروض وأكشاك مبيعات لمصالح تجارية نسائية. جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون والتنسيق بين مختلف أطر المركز الجماهيري والمجلس المحلي، منها لجنة مهرجان يوم المرأة العالمي، مشروع المرأة الريادية، وحدة النهوض بمكانة المرأة بالمجلس المحلي، قسم الثقافة والفنون، قسم الشؤون الاجتماعية، مركز التمكين الاسري، مشروع "أفيكيم، جمعية نور.