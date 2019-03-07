نتنياهو, يتفقد, الحدود, الإسرائيلية, المصرية,

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو:"تفقد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو اليوم الحدود الإسرائيلية المصرية واستمع إلى إيجازات قدمها قادة القوات المنتشرة على الحدود كما أجرى جلسة لتقييم الوضع الميداني في مقر قيادة فرقة غزة.

وقال رئيس الوزراء في نقطة رصد قرب السياج الحدودي:"وصلت للتو من لقاء مع القادة الميدانيين المنتشرين على حدودنا مع سيناء. هذا السياج يشكل نجاحا هائلا فهو صد كليا تسلل مئات الألوف من إفريقيا ودخول إرهابيين من سيناء إلى إسرائيل".وقال حول الأوضاع في قطاع غزة: "أذهب من هنا لعقد جلسة أمنية مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد فرقة غزة وذلك من أجل دراسة الأوضاع التي تبلورت والرد عليها. أعي أن حماس قامت في الأيام الأخيرة باستئناف عملياتها العدوانية بطرق مختلفة.من الأجدر لحماس أن تفهم الآن أن الرد على أي اعتداء من طرفها سيقابل برد حازم وأكثر شدة بكثير من قبل إسرائيل. من الأفضل أن حماس ستفهم ذلك الآن بدلا من لاحقا".