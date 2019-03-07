أليجري, يحسم, موقف, رونالدو, من, مواجهة, أودينيزي,

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق، من المشاركة في مباراة الغد أمام أودينيزي، بمنافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي. وقال أليجري، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أودينيزي: كريستيانو رونالدو سيجلس على مقاعد الاحتياطيين، مؤكدا: "يجب علينا مواصلة جمع النقاط في بطولة الدوري". وأضاف: "ديبالا أفضل، ماندزوكيتش ورونالدو يؤديان بشكل جيد، بينما سيغيب كل من كانسيلو وبيانيتش عن مباراة الغد، أما دوجلاس كوستا فلا يزال يتحسن".

وتابع مدرب يوفنتوس: "لقد قابلت الرئيس أمس الأربعاء على العشاء، كلانا يتمتع بالذكاء حيث قمنا ببناء شيء مهم على مدار السنوات الخمس الماضية معًا، لقد قررنا التحدث عن تجديد عقدي عقب نهاية الموسم". وأردف: "كل بطولة نفوز بها يجب علينا الاحتفال، لأن كل انتصار هو نتيجة العمل والرضا والتضحيات التي نقوم به". وأكمل أليجري: "مباراة أتلتيكو مدريد جعلتنا متحفزين في الأيام الـ15 الأخيرة، سنكون مستعدين لليلة الثلاثاء وسنلعب مباراة رائعة، لن تكون سهلة لكننا نملك كل شيء نحتاجه لنحقق الفوز، الأمر يريد الكثير من الصبر لأن المباراة ستكون جافة للغاية". وحول جاهزية نجومه، صرح مدرب البيانكونيري: "ماندزوكيتش تدرب منفردًا مثل ديبالا، بعد المران سنعرف ما إذا كان جاهزًا لمباراة الغد، رونالدو سيبدأ على مقاعد البدلاء". وختم: "هناك فرصة بنسبة 99% أن يبدأ مويس كين مباراة الغد، بينما تشيزني سيحرس مرمى اليوفي، وهناك فرصة جيدة لرؤية أندريا بارزالي".