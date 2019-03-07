أليجري, يحسم, موقف, رونالدو, من, مواجهة, أودينيزي,

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بعد الهزيمة التاريخية التي تعرض لها ريال مدريد على يد أياكس أمستردام الهولندي في...
يعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، مساء اليوم الخميس، قائمة...
كشف تقرير صحفي، عن موقف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، من تدريب...
كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد...
ذكرت تقارير صحفية أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل الدولي المصري محمد صلاح في...
صب النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان غضبه على تقنية الفيديو بعد خروج...
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً خارجياً مهماً على باريس سان جيرمان بالنتيجة 3-1 بعد...
كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد...
لم يبدأ غاريث بايل مباراة ريال مدريد امام اياكس بسبب ادعاءات عن اتفاق مع مانشستر...
أقصي ريال مدريد بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض لما وصف بـ"هزيمة...