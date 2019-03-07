قصف, اسرائيلي, شمال, غزة, بعد, تعرض, الجيش, لاطلاق, نار,

قصفت الطائرات الاسرائيلية ، مساء اليوم الخميس، نقطة للضبط الميداني "قوة حماة الثغور" في منطقة "ملكة" شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف الإسرائيلي لم يؤد إلى وقوع إصابات في صفوف المقاومين.بدوره أعلن الجيش ، مساء اليوم، عن تعرض نقطة عسكرية لقواته، قرب ناحل عوز شرق مدينة غزة، لإطلاق نار من داخل القطاع، دون وقوع إصابات.وفي بيان أصدره الناطق بلسان الجيش ، جاء أن دبابة قصفت موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس في شمال قطاع غزة، "ردا على تعرض بنية عسكرية بالقرب من السياج الأمني لاطلاق نار من قطاع غزة دون وقوع إصابات".وفي وقت سابق قصفت المدفعية الاسرائيلية بقذيفتين نقطة للضبط الميداني مقابل موقع صوفا العسكري شرق رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.