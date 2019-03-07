بنك, مركنتيل, يشارك, في, حفل, توزيع, حواسيب, على, أولاد, من, سخنين,

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في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في سخنين،...
مع اقتراب فصل الربيع المزهر والمليء بالألوان اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line...
تستمر محلبة طاره في ثورة اللبنة وتُطلق حملة اعلانية جديدة خاصة للمجتمع العربي تحت...
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بعد أن احتلت العالم والشبكات الاجتماعية Chocolats Les تصل الى البلاد! ماركة الماكياج...
اقيم في فندق ريمونيم بمدينة الناصرة مؤتمر صحفي لجامعة الشرق الاوسط الأردنية...
في إطار علاقاته الوطيدة مع المجتمعات التي يعمل معها وفيها، قام ممثلو بنك مركنتيل...
أطلق بنك مزراحي طفحوت نادي "هكرتيس للمصالح"، حيث يعمل على طريقة بطاقات الائتمان...
أًفتتح الخميس المنصرم، رسميًا مركز التميّز الفني في أم الفحم، الذي ينشط في صالة...
باستطاعة زبائن البنك تحديد موعد مع موظف بخصوص أي موضوع، في جميع فروع لئومي وفي كل...