بنك, مركنتيل, يشارك, في, حفل, توزيع, حواسيب, على, أولاد, من, سخنين,

في احتفال مميز أُقيم في بلدية سخنين مؤخرًا، تم توزيع 90 حاسوبًا على الأولاد الذين اشتركوا بالمشروع وذلك بحضور أهاليهم ورئيس البلدية د.صفوت أبو ريا. وقد مثّل بنك مركنتيل مدير فرع البنك في مدينة سخنين، السيد حسام ذياب، والسيد مأمون زبيدات، المسؤول عن القسم التجاري في الفرع. في إطار نشاطات بنك مركنتيل الواسعة لصالح المجتمع، يتعاون البنك للسنة العاشرة على التوالي مع جمعية "حاسوب لكل ولد". وهو مشروع يهدف إلى جسر الفجوات في مجال التربية عن طريق توفير الشروط والظروف الأساسية في مجال الحوسبة وتقديم أجهزة حاسوب وربط بالإنترنت وبرامج وإرشادات حول استخدام البرامج المختلفة. ضمن هذا المشروع، يكتسب الأولاد وأهاليهم مهارات استعمال الحاسوب والدخول إلى مخازن المعلومات عبر الإنترنت. ورحّب السيد حسام ذياب بالأولاد وأهاليهم وهنأهم قائلًا: "يسعدني أن أمثّل بنك مركنتيل في هذا الحفل المميز. يحتفل البنك هذه السنة بمرور 100 سنة على تأسيسه، 100 سنة من العطاء والإزدهار يرافقه المُساهمة من أجل المجتمع. كما أن البنك يعتبر مُساهمته في التعليم رافعة لدعم جيل المستقبل والنهوض به، ويعتزّ بالمشاركة في هذه المُبادرة المباركة التي توفّر الإمكانيات للاستثمار في جيل المستقبل. نأمل أن تُحْسنوا استغلال الحاسوب والاستفادة من الارشادات التي حصلتم عليها قدر المستطاع. أتمنى لكم النجاح والتوفيق وتحقيق الأحلام".