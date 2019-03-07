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اتهام 3 شبان من طمرة بتجارة المخدرات الخطيرة



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تم تقديم لائحة اتهام ضد 3 شبان من طمرة بتجارة المخدرات الخطيرة من نوعي קוקאין وקריסטל.



وافادت الشرطة ان تحقيقا اجري في القضية لفترة عدة اشهر عن طريق عميل سري متخفي واتضح ان المشتبهين كانوا يتجرون بالمخدرات حتى انه كانت هناك ارساليات حتى البيت لقرى مجاورة لطمرة مثل كابول وعبلين كفرمندا وشفاعمرو .




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