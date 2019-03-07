الناصرة, :, البلدية, تكرم, الموظفات, والعاملات, بمناسبة, يوم, المراة,

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قصفت الطائرات الاسرائيلية ، مساء اليوم الخميس، نقطة للضبط الميداني "قوة حماة...
نسبة التشغيل في المجتمع العربي، بالذات لدى النساء، هي أقل من النسبة لدى بقيّة...
تم تقديم لائحة اتهام ضد 3 شبان من طمرة بتجارة المخدرات الخطيرة من نوعي קוקאין...
صمم الطلبة في دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس في جامعة بيرزيت وسام الطل...
أطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري،...
هدمت الجرافات الإسرائيلية، ظهر الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في...
اصيب 7 اشخاص باصابات متفاوته منها بالغة الخطورة اثر اصطدام سيارة بمحطة باص على...
كشفت حركة (حماس)، اليوم الخميس، عن موافقتها على إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية في...
جاء في بيان صادر عن كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية اليوم...
وزارة التربية والتعليم تستعد في هذه الأيّام لاطلاق برنامج " مدارس الأعياد " ...