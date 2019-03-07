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الناصرة : البلدية تكرم الموظفات والعاملات بمناسبة يوم المراة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق






 
بتنظيم بلدية الناصرة ونقابة المستخدمين اقيم ظهر اليوم الخميس حفل التكريم السنوي لموظفاتها وعاملاتها، بمناسبة يوم المرأة العالمي.



 أقيم الحفل في مركز محمود درويش الثقافي برعاية رئيس البلدية علي سلام وبحضور محمد عوايسي القائم بأعمال رئيس البلدية وابتهاج مجلي - مستشارة رئيس البلدية لرفع مكانة المرأة،  سامية ابو الرّب نائبة رئيس البلدية لشؤون المرأة، بالاضافة الى تكريم موظفات وعاملات بلدية خرجن للتقاعد أو أنهين عملهنّ، عدا عن عرض مسرحية وبرنامج فني.




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