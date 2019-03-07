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طلاب من جامعة بير زيت يصممون "روبوت" لتأهيل مفاصل الأطراف السفلية للمصابين بجلطات دماغية



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صمم الطلبة في دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس في جامعة بيرزيت وسام الطل وباسل فريجات وسليم عطاري "روبوت" يعمل على إعادة تأهيل مفاصل الأطراف السفلية للمصابين بجلطات دماغية أدت إلى شلل كامل أو جزئي فيها، حتى يتمكنون من المشي من جديد عليها بعد عدة جلسات من التدريب.



جاءت فكرة تصميم "الروبوت" من أن هذا النوع من الشلل يتم علاجه في معظم الأحيان بالطرق الطبيعية التقليدية القائمة على قيام شخص متخصص بإجراء جلسات يدوية، ولكنها غالبا ما تكون غير مجدية وذات تكلفة عالية، ناهيك عن أنها مرهقة للشخص الخاضع للعلاج، فكانت الحاجة أم الاختراع، وفقا للمشرف على المشروع الأستاذ في دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس أمير سدر.


وأضاف سدر "بناء على ذلك، قام الطلبة بتصميم روبوت يقوم بعملية العلاج بدل الشخص المعالج، عن طريق تحريك المفصل المراد علاجه وفق السرعة والزاوية المناسبة للعلاج، والتي يتم تحديدها من قبل شخص متخصص (المعالج)، إذ يحتوي الروبوت على واجهة تحكم خاصة للشخص المعالج التي يتم من خلالها ادخال السرعة والزاوية المناسبة التي يجب ان يعمل عليها".


كما يمتاز الروبوت، وفقا لسدر، بتوفر واجهة تحكم فيه مبنية على برنامج (Labview) تظهر خط السير القائم عليه المفصل، وهذا بدوره يؤدي إلى مراقبة سير العلاج مباشرة. وتحتوي واجهة التحكم أيضا على قاعدة بيانات بالمرضى المنوي علاجهم تشتمل على أسمائهم ووصف للحالة المرضية إضافة إلى عدد الجلسات الواجب على المريض أن يجريها.


وبعد عرض المشروع على ممتحني الدائرة د. سامح أبو عواد ود. نضال فرحات وتجربته على أحد الطلبة، تلقى مصممو المشروع ملاحظات لتطويره ومعالجة بعض الثغرات المتواجدة في التصميم والتحكم.




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