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أطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري،...
هدمت الجرافات الإسرائيلية، ظهر الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في...
اصيب 7 اشخاص باصابات متفاوته منها بالغة الخطورة اثر اصطدام سيارة بمحطة باص على...
كشفت حركة (حماس)، اليوم الخميس، عن موافقتها على إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية في...
جاء في بيان صادر عن كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية اليوم...
وزارة التربية والتعليم تستعد في هذه الأيّام لاطلاق برنامج " مدارس الأعياد " ...
جاء في بيان صادر عن رابطة الأئمة في أم الفحم اليوم الخميس :" ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ...
عثر في ارض خلاء بمنطقة اللطرون الى الغرب من القدس على جثة شخص. وهرعت إلى...
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد السكان المقدر في منتصف عام 2019 في...
عثرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الخميس، على جثة مواطنة قرب جسر بيت كاحل...