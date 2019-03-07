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ما حقيقة إرتداء شذى حسون الحجاب؟‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة العراقية شذى حسون بدت فيها مرتدية الحجاب، في إشارة منهم إلى أنها تحجبت بشكل دائم.



ولكن تبيّن أن هذه الصورة ليست جديدة، حيث أنها كانت نشرتها حسون سابقاً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأشارت إلى أنها جاءت بمناسبة إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، ونشرت صورة لها بالإسدال الإسلامي كاملا واحتفظت بالحد الأدنى من مساحيق التجميل، وأكدت أن الصورة ملتقطة من مراقد آل البيت.


وكانت طرحت شذى حسون كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "واعر"، وذلك عبر احد التطبيقات الموسيقي، وهي من كلمات الشاعر خالد المريخي، الحان الموسيقار طلال، توزيع موسيقي حسام كامل.


وقد تم تصوير هذا الكليب الأغنية المخرج علاء الأنصاري في بيروت، وإستخدم أفضل التقنيات الفنية المتاحة، بإشراف الأستاذ خالد أبو منذر المشرف العام على جميع أعمال الموسيقار طلال الفنّية.




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