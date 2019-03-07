نشرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أول مشاركة لها على تطبيق إنستغرام أثناء زيارتها متحف العلوم في العاصمة، لندن.

وأصبحت الملكة البالغة من العمر 92 عاما، مؤثرة على موقع إنستغرام بمنشورها الجديد عن أجدادها العظماء، الأمير ألبرت والملكة فيكتوريا.وكتبت الملكة على إنستغرام: "اليوم، ومع زيارتي لمتحف العلوم، كنت مهتمة بكشف رسالة من الأرشيف الملكي، كُتبت عام 1843 إلى جدي الأكبر، الأمير ألبرت. قام تشارلز باباج، الذي يُنسب إليه الفضل كأول رائد في مجال الكمبيوتر في العالم، بتصميم (محرك الفرق)، والذي أتاح الفرصة للأمير ألبرت لرؤية النموذج الأولي في يوليو عام 1843".