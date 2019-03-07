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رئيس ريال مدريد يقترب من اتخاذ "القرار الأكبر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الهزيمة التاريخية التي تعرض لها ريال مدريد على يد أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، تتوقع تقارير إعلامية أن يتخذ رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، ما وصفته بـ"القرار الأكبر" عما قريب.



وأقصي ريال مدريد، مساء الثلاثاء، بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر على أرضه أمام أياكس 1-4، في إياب ثمن نهائي التشامبينزليغ.


وبعد "هزيمة القرن"، طالبت جماهير للريال بإقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، فيما ذهب البعض إلى حد المطالبة باستقالة رئيس النادي، محملة إياه مسؤولية ما وقع للنادي الملكي خلال الفترة الأخيرة.


وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بيريز اقترب من اتخاذ "القرار الأكبر"، مضيفة "رئيس الريال دائما ما يحتاج بعض الوقت قبل إعلان أي قرار مهم".


وتابعت "سولاري لن يكون في غالب الظن على دكة بدلاء الريال الموسم المقبل"، مشيرة إلى أن اجتماعا طويلا عقد بين الرئيس والمدرب بعد ساعات من مباراة الكارثة، لمناقشة ما حصل ليلة الثلاثاء.


تصوير - afp




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