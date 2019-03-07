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النرويج.. مشكلة خصوبة لم تحدث منذ 200 عام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت بيانات حكومية جديدة، الخميس، أن النرويج تعاني من مشكلة في الخصوبة هي الأكبر من بدء الإحصاء في البلاد منذ القرن التاسع عشر.



وقالت وكالة الإحصاء النرويجية إنها سجلت أقل عدد من المواليد الجدد، منذ أن بدأت الإحصاء في القرن التاسع عشر، حيث اعترفت وزارة الأسرة بأن ذلك يمثل "مشكلة".


وهبط عدد المواليد في النرويج من 56633 مولودا عام 2017 إلى 55120 طفلاً ولدوا في عام 2018، في البلد الإسكندنافي البالغ عدد سكانه 5.3 مليون نسمة.


 وقال إسبن أندرسن، من مؤسسة الإحصاء النرويجية، إن الانخفاض في عدد المواليد في البلاد لم يتوقف منذ العام 2009.


وأوضح أندرسن أن معدل الخصوبة الإجمالي انخفض من 2.5 طفل لكل امرأة في العام 1970 إلى 1.5 خلال العام الماضي.


وصرح وزير الطفل والأسرة، كييل إنغولف روباستاد، لوكالة أنباء النرويج، أنه طلب من المعهد النرويجي للصحة العامة بحث سبب الانخفاض في عدد المواليد.




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