هدم, قرية, العراقيب, للمرة, 141,

وكانت قد اقتحمت الشرطة الاسرائيلية بتعزيزات من الجرافات وآليات الهدم القرية وهدمت مساكنها وشردت العائلات.وتهدف اسرائيل من استمرار عمليات الهدم في النقب للاستيلاء على اراضيهم بحجة انها قرية غير معترف بها، والتي تقدر مساحتها بمئات الاف الدونمات.صورة توضيحية

هدمت الجرافات الإسرائيلية، ظهر الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، للمرة الـ141 على التوالي.

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