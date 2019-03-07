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7 اصابات منها خطيرة باصطدام سيارة بمحطة باص في الرينة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب 7 اشخاص باصابات متفاوته منها بالغة الخطورة اثر اصطدام سيارة بمحطة باص على الشارع الرئيسي في قرية الرينة عصر اليوم الخميس .


وتم نقل المنصابين الى مستشفيات الناصرة وحيفا لاستكمال علاجهم هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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