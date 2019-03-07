7, اصابات, منها, خطيرة, باصطدام, سيارة, بمحطة, باص, في, الرينة,

وتم نقل المنصابين الى مستشفيات الناصرة وحيفا لاستكمال علاجهم هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب 7 اشخاص باصابات متفاوته منها بالغة الخطورة اثر اصطدام سيارة بمحطة باص على الشارع الرئيسي في قرية الرينة عصر اليوم الخميس .

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