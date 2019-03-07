ميسي, يتخذ, قرارا, جديدا, بشأن, مواجهة, المغرب,

يعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، مساء اليوم الخميس، قائمة الفريق لفترة التوقف الدولي المقرر لها نهاية الشهر الجاري، حث سيواجه فنزويلا والمغرب وديا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قائمة الأرجنتين ستشهد عودة القائد ليونيل ميسي لأول مرة منذ كأس العالم، حيث فضل اللاعب الحصول على راحة بعد الخروج أمام فرنسا من الدور ثمن النهائي للمونديال.الصحيفة أيضا أشارت إلى إمكانية غياب ميسي عن مباراة المغرب المقرر لها 26 من مارس الجاري، بسبب رغبة اللاعب في الاستعداد جيدا لمباراة إسبانيول، التي ستكون بعدها بـ4 أيام في الدوري الإسباني.يأتي هذا القرار رغم تسرب بعض شروط الاتحاد الأرجنتيني من أجل المحافظة على سلامة قائد برشلونة في المباراة، ومنها عدم التدخل بقوة على ميسي، وعدم التقاط صور "السيلفي" معه.وتكهنت الصحيفة أن سكالوني سيستبعد مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بسبب عدم الوفاق بين الطرفين، بالإضافة لماورو إيكاردي، الذي يغيب عن المشاركة في المباريات مع إنتر ميلان منذ شهر بجانب جونزالو هيجواين، لاعب تشيلسي.وسيكون بجانب ميسي في الهجوم كل من باولو ديبالا (يوفنتوس)، لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، داريو بينيديتو (بوكا جونيورز)، وجيوفاني سيميوني (فيورنتينا).جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني وقع في المجموعة الثانية بجوار كولومبيا، وباراجواي بالإضافة للوافد الجديد على البطولة قطر.