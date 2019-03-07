لا, تشرب, الماء, بعد, التمرين, .., لهذا, السبب,

في السابق كان العلماء ينصحون الرياضيين بشرب الماء بعد ممارسة التمارين الرياضية لكي لا يتم الإصابة بالتشنجات، إلا أن نتائج دراسة جديدة أجريت أخيراً في أستراليا كشفت عن أن تناول الماء بعد التمرين يساهم في الإصابة بالتشنجات العضلية المؤلمة.

وقد أجرى الباحثون الأستراليون دراسة على مجموعة من الرياضيين، حيث قدموا لهم أنواعاً مختلفة من المشروبات ومن ثم تم توجيه تيار كهربائي إلى عضلات الساق لاختبار مدى مقاومتها للتقلصات.وأعطي نصف الرياضيين المياه العادية لإعادة ترطيب جسمهم، في حين أُعطي النصف الآخر مشروبات رياضية تحتوي على الإلكتروليتات، وهي معادن موجودة في الدم تشمل الملح والبوتاسيوم والبيكربونات والكلورايد، التي تنضب عندما يتعرق الناس أثناء التمرين، ما يتسبب بالتشنجات.وأظهرت النتائج بأن الرياضيين الذين تناولوا الماء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتشنجات العضلية، بينما لم يتعرض الرياضيون الذين تناولوا المشروبات الأخرى لأي تشنجات.وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "إكسرسايز مديسن أند أوبن سبورت" فإن استبدال السوائل التي يفقدها الجسم والتي تحتوي على الإلكتروليتات، بالماء النقي، يضعف الشوارد ويساهم في الإصابة بتشنج العضلات.ويخطط فريق البحث بقيادة البروفيسور نوساكا، لإجراء المزيد من الدراسات، للوصول إلى نتائج نهائية في هذا الخصوص، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.