حماس:جاهزون, لإجراء, إنتخابات, تشريعية, ورئاسية,

كشفت حركة (حماس)، اليوم الخميس، عن موافقتها على إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وتأجيل إجراء إنتخابات المجلس الوطني.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية في تصريحات للصحفيين بعيد لقاء وفد لجنة الإنتخابات المركزية برئاسة، حنا ناصر مع قيادة حركة حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية في مكتبه غرب مدينة غزة:"جاهزون لإجراء إنتحابات رئاسية وتشريعية من الآن في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".وأضاف الحية، عرضنا على وفد لجنة الإنتخابات إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية، وأن تكون إنتخابات المجلس الوطني لاحقاً، ونأمل من الرئيس (محمود) عباس الاستجابة لرؤية حركة حماس.من جهته، قال ناصر:"استمعنا لنتائج إيجابية من حماس بخصوص الانتخابات وسننقلها للرئيس".