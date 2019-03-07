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صور - مصرع عامل علق بين شاحنة وجدار في القدس



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جاء في بيان صادر عن كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية اليوم الخميس :" عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة القدس على تخليص مواطن فاقد للوعي علق بين شاحنة وجدار في حي هار نوف بالقدس جراء حادث.



رجال الاطفاء والانقاذ تمكنوا من تخليص العالق واحيل لتلقي العلاج مع العلم انه فاقد للوعي حيث تم اقرار وفاته في المستشفى .




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