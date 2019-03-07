وزارة التربية والتعليم تستعد في هذه الأيّام لاطلاق برنامج " مدارس الأعياد "

مدارس الأعياد في المجتمع اليهودي في عيدي الفصح والأنوار وفي المجتمع العربي في عطلتي الرّبيع والشّتاء .وزارة التّربية قامت باعلام السّلطات المحليّة بهدف الاستعداد لتطبيق برنامج " مدارس الأعياد " وبناء على ذلك بدأت السّلطات المحليّة اعداد التّسجيل لهذا الاطار وتجنيد القوى البشريّةاللازمة لانجاح هذا المشروع الهام .برنامج " نيتسانيم " أو مدرسة الأعياد سيطبّق في المجتمع العربي لمدّة خمسة أيّام وذلك في عطلة الرّبيع من 15.4.2019 لغاية تاريخ 1.5.2019 وفق اختيار كل مدرسة .في العام المنصرم في عيد الفصح وفي عطلة الرّبيع تمّ تفعيل البرنامج لأوّل مرّه حيث شارك في البرنامج 449,378 طالبا من الصّفوف الأولى- الثّالثة وفي عطلتي عيد الفصح والرّبيع القريبتين من المتوقّع أن يشارك أكثر من نصف مليون طالب .يتم تفعيل البرنامج في جميع أنحاء البلاد وفي جميع أطر التّعليم الرّسمي وأطر التّعليم المعترف به غير الرّسمي وسيستفيد ويستمتع الطلاب من فعاليّات ونشاطات متعدّدة ومتنوّعة في مجالات مختلفة مثل الرّياضة ، الاثراء ، الفنون والموسيقى .اشتراك الأهل في النّشاطات وفق العنقود الاجتماعي- الاقتصادي للسّلطة المحليّة :من عنقود 4-1 الاشتراك مجّاني ودون كلفة.من عنقود 7-5 : 20 شاقلا لكل يوممن عنقود 10-8 : 30 شاقلا لكل يوم .المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب أكّد بأنّ هذا البرنامج هو ضمن سلسلة من البرامج التي تقوم بها وزارة التّربية لسدّ الفجوات القائمة وتوفير فرصة متساوية لكل طالب في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لدمج الطلاب في أطر تربويّة مراقبة وتنمية ثقافة الفراغ .