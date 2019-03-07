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البشرة تعود للحياة



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ماركة "ڤيشي" الفرنسية تسوّق كريماً جديداً لبشرة الوجه البالغة بالسن.



NEOVADIOL ROSE PLATINIUM مخصص للنساء فوق جيل 65 ويُعيد اللون الزهري للبشرة ويجعلها تبدو اكثر إشراقاً. بعد شهر من الاستعمال يبدو الجلد مشرقاً ويُعيد لنفسه شعور الشد والصحة. الكريم يحتوي على شمع نحل وكلس وچلتسيرين ومياه من ينابيع "ڤيشي" مما يساعد على تهدئة البشرة.


السعر: 219 ش. متوفر في الصيدليات الخاصة في البلاد.




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