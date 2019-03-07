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رابطة أئمة المساجد في أم الفحم - الحفلات الموسيقية الغنائية المختلطة تخالف شرعنا الكريم



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جاء في بيان صادر عن رابطة الأئمة في أم الفحم اليوم الخميس :" ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

أهلنا الأحباب:

بلغنا أنّه أقيم في المركز الجماهيري - في أم الفحم حفلٌ غنائي يوم أمس الأربعاء؛ وبعد التحقق من الأمر تبين أنّ الوزارة قد استأجرت المكان لإقامة مؤتمر لمنع التسرب في المدارس ؛ وللأمانة فقد تواصلنا مع مدير المركز الجماهيري الأستاذ محمد صالح وأفاد انّ الوزارة هي من وضعت برنامج ثقافي لمنع التسرب في المدارس ولم يكن للمركز أي دراية في الفقرة الفنية .

وبغض النّظر من يقف وراء هذا الأمر : إنّ الموقف الشرعي من هذه الحفلات واضح وصريح ومن باب النصح والتذكير نعود ونؤكّد أنّ الحفلات الموسيقية الغنائية المختلطة تخالف شرعنا الكريم وندعو الخطباء للتحذير بالحكمة والموعظة الحسنة في خطب الجمعة من هذا الفعل المحرم إزاء الحديث عن جرائم العنف المتكررة في مجتمعاتنا وعن الانتهاكات والاعتداءات في المسجد الأقصى وما لهذه الحفلات من دور في استشراء العنف .

وننصح بلدية أم الفحم والقائمين على المركز الجماهيري بإقامة فعاليات تجمع الاهل ولا تفرّق بينهم ولا تثير الجدل والخلاف وهذا ما نتوخاه منهم ؛ وسنبقى ننكر المنكر ما دام فينا عِرق ينبض .

والله تعالى وليّ التوفيق




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