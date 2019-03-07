العثور, على, جثة, شخص, بمنطقة, اللطرون, قرب, القدس,

عثر في ارض خلاء بمنطقة اللطرون الى الغرب من القدس على جثة شخص.وهرعت إلى المكان قوة شرطية وباشرت تحقيقاتها.

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