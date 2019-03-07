العثور, على, جثة, شخص, بمنطقة, اللطرون, قرب, القدس,

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كشفت حركة (حماس)، اليوم الخميس، عن موافقتها على إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية في...
جاء في بيان صادر عن كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية اليوم...
وزارة التربية والتعليم تستعد في هذه الأيّام لاطلاق برنامج " مدارس الأعياد " ...
جاء في بيان صادر عن رابطة الأئمة في أم الفحم اليوم الخميس :" ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ...
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد السكان المقدر في منتصف عام 2019 في...
عثرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الخميس، على جثة مواطنة قرب جسر بيت كاحل...
قام قسطنطين دوجليف مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو بزيارة الى بلدية الناصرة...
يصادف يوم 8 مارس/ اذار من كل عام يوم المرأة العالمي، فمن أين جاءت فكرة هذا اليوم...
بلغ عدد النساء العربيات في البلاد (2017) في جيل 18 سنة فما فوق 445,476 امرأة بواقع 289,114 في...
جاء في بيان من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم صباح اليوم الخميس...