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العثور على جثة شخص بمنطقة اللطرون قرب القدس



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 عثر في ارض خلاء بمنطقة اللطرون الى الغرب من القدس على جثة شخص.


 وهرعت إلى المكان قوة شرطية وباشرت تحقيقاتها.




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