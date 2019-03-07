روحاني:, أمريكا, هي, من, تسعى, للتفاوض, معنا,

كلمات متعلقةروحاني:, أمريكا, هي, من, تسعى, للتفاوض, معنا,
أكد علماء وجود أول كوكب خارجي محتمل رصده تلسكوب "كيبلر" المتقاعد، بعد صراع كبير مع...
غاب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، للمرة الأولى عن قائمة أغنياء العالم...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة قد تنظر في إمكانية اقتناء منظومات...
أعلنت وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا ريتنو مرسودي، عن مساهمة بلادها بقيمة مليون...
أعلنت واشنطن أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيقوم قريبا بجولة تشمل كلا من لبنان...
شدد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الأربعاء، على أهمية استئناف المفاوضات...
أعلن نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، أن فيلقه هو...
يخضع فريق من المتهمين للمحاكمة العسكرية في مصر، بجرم محاولة اغتيال الرئيس عبد...
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا إلى بنك معلومات "مدقق الحقائق" التابع لها، أن...
أكد الاتحاد الأوروبي التزام الدول الأعضاء بعدم نقل أي من مقراتها إلى القدس...