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نجوى كرم في لقاء مميز مع جورج وسوف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقت النجمة اللبنانية نجوى كرم بالفنان السوري جورج وسوف، وهو اللقاء الذي وصفه فانز النجمين بـ«لقاء العمالقة».



سلطان الطرب اعرب عن سعادته واستمتاعه بالوقت الذي قضاه برفقة شمس الأغنية اللبنانية، حيث نشر صورة مميزة تجمعهما، معلقاً عليها: «لما النفسية حلوة والنية بعد أحلى، الصداقة بتدوم للأبد»، وهي الصورة التي اعادت نجوى نشرها، معلقة عليها: «أستاذ الكل».


من ناحية أخرى، يُعرض لنجوى كرم حالياً برنامج Arabs Got Talent في موسمه السادي، حيث تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب العميد علي جابر، والفنان المصري أحمد حلمي، كما أنها مشغولة بتسجيل أغاني ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه خلال الموسم الصيفي المقبل، كما أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة من كلمات وألحان عماد شمس الدين وتم تسجيلها فى استديوهات طوني سابا.


أما سلطان الطرب جورج وسوف فيستعد لإطلاق أغنية جديدة يتعاون فيها مع الفنان اللبناني زياد برجي، ويأتي ذلك بعد أن طرح  مؤخراً أغنية بعنوان «حال الجريح».




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