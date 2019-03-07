كلوب, يدير, ظهره, لريال, مدريد,

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يعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، مساء اليوم الخميس، قائمة...
كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد...
ذكرت تقارير صحفية أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل الدولي المصري محمد صلاح في...
صب النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان غضبه على تقنية الفيديو بعد خروج...
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً خارجياً مهماً على باريس سان جيرمان بالنتيجة 3-1 بعد...
كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد...
لم يبدأ غاريث بايل مباراة ريال مدريد امام اياكس بسبب ادعاءات عن اتفاق مع مانشستر...
أقصي ريال مدريد بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض لما وصف بـ"هزيمة...
عبر لاعبو برشلونة الإسباني عن فرحتهم بخروج الغريم ريال مدريد من دوري الأبطال أمام...
تحدث السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، عن حقيقة صراعه مع زميله المصري محمد صلاح،...