العثور, على, جثة, مواطنة, شمال, غرب, الخليل,

وقال رئيس النيابة فؤاد العواودة، انه تم العثور على جثة مواطنة مجهولة الهوية داخل حفرة مليئة بالمياه، وسيتم تحويلها للطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

عثرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الخميس، على جثة مواطنة قرب جسر بيت كاحل شمال غرب الخليل.

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