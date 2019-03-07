تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-07 11:56:53 عشية يوم المرأة العالمي - انخفاض ملحوظ بنسبة الزواج المبكر ومعدلات الأمية بين النساء في فلسطين |  2019-03-07 11:50:48 العثور على جثة مواطنة شمال غرب الخليل |  2019-03-07 11:22:27 مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو قسطنطين دوجليف يزور بلدية الناصرة |  2019-03-07 11:15:57 هذه هي قصة يوم المرأة العالمي |  2019-03-07 11:02:52 ممارسة اليوغا بانتظام تخفض ضغط الدم |  2019-03-07 11:01:49 سعد الحريري خارج قائمة أغنياء العرب |  2019-03-07 10:39:36 عشية يوم المرأة العالمي - حوالي 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة |  2019-03-07 10:37:46 سلطه التنفيذ والجباية : تصاعد بجبايه الديون في المطار |  2019-03-07 10:00:33 "مرسيدس" تكشف عن أول سيارة سباق كهربائية |  2019-03-07 08:49:42 والدة عاصم البرغوثي : هدموا الدار لكن لم يهدموا عزيمتنا |  2019-03-07 08:31:46 مفتي القدس : الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج |  2019-03-07 08:28:30 صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة |  2019-03-07 06:29:29 اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في مجدال هعيمك فجر اليوم |  2019-03-07 05:48:46 الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية |  2019-03-07 05:47:01 أردوغان: صفقة "إس-400" محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا "إس-500"! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العثور على جثة مواطنة شمال غرب الخليل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عثرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الخميس،  على جثة مواطنة قرب جسر بيت كاحل شمال غرب الخليل.




وقال رئيس النيابة فؤاد العواودة، انه تم العثور على جثة مواطنة مجهولة الهوية داخل حفرة مليئة بالمياه، وسيتم تحويلها للطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.




كلمات متعلقة

العثور, على, جثة, مواطنة, شمال, غرب, الخليل,

تابعونــا

عشية يوم المرأة العالمي - انخفاض ملحوظ بنسبة الزواج المبكر ومعدلات الأمية بين النساء في فلسطين عشية يوم المرأة العالمي - انخفاض ملحوظ بنسبة الزواج المبكر ومعدلات الأمية بين النساء في فلسطين 2019-03-07 | 11:56:53

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد السكان المقدر في منتصف عام 2019 في...

مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو قسطنطين دوجليف يزور بلدية الناصرة مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو قسطنطين دوجليف يزور بلدية الناصرة 2019-03-07 | 11:22:27

قام قسطنطين دوجليف مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو بزيارة الى بلدية الناصرة...

هذه هي قصة يوم المرأة العالمي هذه هي قصة يوم المرأة العالمي 2019-03-07 | 11:15:57

يصادف يوم 8 مارس/ اذار من كل عام يوم المرأة العالمي، فمن أين جاءت فكرة هذا اليوم...

عشية يوم المرأة العالمي - حوالي 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة عشية يوم المرأة العالمي - حوالي 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة 2019-03-07 | 10:39:36

بلغ عدد النساء العربيات في البلاد (2017) في جيل 18 سنة فما فوق 445,476 امرأة بواقع 289,114 في...

سلطه التنفيذ والجباية : تصاعد بجبايه الديون في المطار سلطه التنفيذ والجباية : تصاعد بجبايه الديون في المطار 2019-03-07 | 10:37:46

جاء في بيان من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم صباح اليوم الخميس...

والدة عاصم البرغوثي : هدموا الدار لكن لم يهدموا عزيمتنا والدة عاصم البرغوثي : هدموا الدار لكن لم يهدموا عزيمتنا 2019-03-07 | 08:49:42

أكدت سهير البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي، أن هدم منزل ابنها الاسير، فجر...

مفتي القدس : الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج مفتي القدس : الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج 2019-03-07 | 08:31:46

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة 2019-03-07 | 08:28:30

اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على سكب مادة مشتعلة واضرام النار بسيارة المواطن...

اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في مجدال هعيمك فجر اليوم اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في مجدال هعيمك فجر اليوم 2019-03-07 | 06:29:29

تسبب اشتعال منشر للغسيل فجر اليوم الخميس باصابات وأخلاء سكان من عمارة سكنية في...

الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية 2019-03-07 | 05:48:46

اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة خاصة فوق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق الدكتور الشاب محمود مسعود ذباح دير الاسد جامعة مانشستر سرطان الشوكي امراض النخاع ايهاب ابو حجلة جلجولية الافراج تخطيط السفر سوريا الانضمام داعش تنظيم متوسطة اصابة شاب تعرض اطلاق نار مدينة ام الفحم حي الكينا الشرطة تحقق تخليص طفل رضيع نسي داخل سيارة خصوصية اهالي الحي الغربي مدينة عرابة استياء عارم بسبب برك مياه الصرف الصحي مجهولون حرق اطلاق نار بيت سيارة موظفة الطيبة بلدية وفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب اصابة مسن تعرض حادث دهس منطقة الخانوق مدينة الناصرة مستشفى رمبام شرطة سيارةلينا خلايلة فيسبوك نجوى كرم شط بحر الهوى سخنين سفينة mbcطلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com