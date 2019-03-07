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مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو قسطنطين دوجليف يزور بلدية الناصرة



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قام قسطنطين دوجليف مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو بزيارة الى بلدية الناصرة أمس الأربعاء 6/3/2019 تهدف الى التعاون بين مؤسسته التي تٌعنى بتعليم وتحضير معلمين وطلاب في مجال الرياضيات والهندسة والدوال والمثلثات بحيث يتم تعليم هذه المواد للأجيال الصغيرة وتقديم مختبرات تعليمية ومواد لازمه للفيزياء والكيمياء وبرامج تعليمية جديدة مكتوبة او من خلال الانترنت.


المؤسسة التي يرأسها قسطنطين دوجليف تؤمن ان الاولاد في أجيال صغيرة بإمكانهم استيعاب وتقبل المواد الصعبة وأنه حين يتم تدريب كوادر من المعلمين وتجهيزهم كي يستطيعون تطبيق المواد المقترحة.


واعرب عن استعداد مؤسسته استيعاب مجموعة من المعلمين وتدريبهم وعن استعداده التواصل مع المدارس التي يهمها التعاون في هذا المجال .


وان مؤسسة الفضاء التعليمي معنية بتبادل بعثات طلابية في هذا المجال لتعميق الفكرة ونشرها.


وكان قسطنطين دوجليف قد التقى رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام في مكتبه في دار البلدية حيث رحب رئيس البلدية بالتعاون المشترك طالباً من المختصين في البلدية متابعة الموضوع لما فيه من افادة لمعلمينا وطلابنا.




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