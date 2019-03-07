هذه, هي, قصة, يوم, المرأة, العالمي,

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قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد السكان المقدر في منتصف عام 2019 في...
عثرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الخميس، على جثة مواطنة قرب جسر بيت كاحل...
قام قسطنطين دوجليف مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو بزيارة الى بلدية الناصرة...
بلغ عدد النساء العربيات في البلاد (2017) في جيل 18 سنة فما فوق 445,476 امرأة بواقع 289,114 في...
جاء في بيان من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم صباح اليوم الخميس...
أكدت سهير البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي، أن هدم منزل ابنها الاسير، فجر...
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على سكب مادة مشتعلة واضرام النار بسيارة المواطن...
تسبب اشتعال منشر للغسيل فجر اليوم الخميس باصابات وأخلاء سكان من عمارة سكنية في...
اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة خاصة فوق...