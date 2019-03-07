تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-07 11:56:53 عشية يوم المرأة العالمي - انخفاض ملحوظ بنسبة الزواج المبكر ومعدلات الأمية بين النساء في فلسطين |  2019-03-07 11:50:48 العثور على جثة مواطنة شمال غرب الخليل |  2019-03-07 11:22:27 مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو قسطنطين دوجليف يزور بلدية الناصرة |  2019-03-07 11:15:57 هذه هي قصة يوم المرأة العالمي |  2019-03-07 11:02:52 ممارسة اليوغا بانتظام تخفض ضغط الدم |  2019-03-07 11:01:49 سعد الحريري خارج قائمة أغنياء العرب |  2019-03-07 10:39:36 عشية يوم المرأة العالمي - حوالي 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة |  2019-03-07 10:37:46 سلطه التنفيذ والجباية : تصاعد بجبايه الديون في المطار |  2019-03-07 10:00:33 "مرسيدس" تكشف عن أول سيارة سباق كهربائية |  2019-03-07 08:49:42 والدة عاصم البرغوثي : هدموا الدار لكن لم يهدموا عزيمتنا |  2019-03-07 08:31:46 مفتي القدس : الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج |  2019-03-07 08:28:30 صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة |  2019-03-07 06:29:29 اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في مجدال هعيمك فجر اليوم |  2019-03-07 05:48:46 الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية |  2019-03-07 05:47:01 أردوغان: صفقة "إس-400" محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا "إس-500"! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هذه هي قصة يوم المرأة العالمي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يصادف يوم 8 مارس/ اذار من كل عام يوم المرأة العالمي، فمن أين جاءت فكرة هذا اليوم بالضبط؟ وما هي الدلالات التي تحملها؟



وقد تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة في 8 مارس/ اذار عام  1909 في أميركا وكان يعرف باليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة الأميركية؛ بعد أن عيّن الحزب الاشتراكي الأميركي هذا اليوم للاحتفال بالمرأة تذكيرا بإضراب عاملات صناعة الملابس في نيويورك، حيث تظاهرت النساء تنديدا بظروف العمل القاسية.


تاريخ يوم المرأة أو "الخبز والورد"

كان عام 1856م قد شهد خروج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، وقد عملت الشرطة على تفريق المظاهرات، برغم ذلك فقد نجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، لتبرز كقضية ملحة لابد من النظر فيها.


وتكرر هذا المشهد في 8 مارس 1908 حيث عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وهذه المرة تظاهرن وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، في إطار رمزي لحركتهن الاحتجاجية؛ وكانت تلك المسيرة قد طالبت بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.


وكانت حركة "الخبز والورد" قد شكلت بداية حركة نسوية داخل الولايات المتحدة تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف العمل.


وفيما ترمز الوردة إلى الحب والتعاطف والمساواة فإن الخبز يرمز إلى حق العمل والمساواة فيه.


أول احتفالية في 1909

بعد مرور عام من اليوم نفسه، كان الاحتفال الأول بالمناسبة تخليدا لتلك الاحتجاجات النسوية وذلك في 8 مارس 1909، ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على الصعيد العالمي بعد أن وجدت التجربة صدى داخل أميركا.


الاعتماد الأممي في 1977


على المستوى الرسمي وعلى الصعيد العالمي فإن منظمة الأمم المتحدة اعتمدت اليوم العالمي للمرأة لأول مرة سنة 1977 ليتحول هذا التاريخ إلى رمز لنضال المرأة وحقوقها يحتفل به سنويا.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

هذه, هي, قصة, يوم, المرأة, العالمي,

تابعونــا

عشية يوم المرأة العالمي - انخفاض ملحوظ بنسبة الزواج المبكر ومعدلات الأمية بين النساء في فلسطين عشية يوم المرأة العالمي - انخفاض ملحوظ بنسبة الزواج المبكر ومعدلات الأمية بين النساء في فلسطين 2019-03-07 | 11:56:53

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد السكان المقدر في منتصف عام 2019 في...

العثور على جثة مواطنة شمال غرب الخليل العثور على جثة مواطنة شمال غرب الخليل 2019-03-07 | 11:50:48

عثرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الخميس، على جثة مواطنة قرب جسر بيت كاحل...

مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو قسطنطين دوجليف يزور بلدية الناصرة مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو قسطنطين دوجليف يزور بلدية الناصرة 2019-03-07 | 11:22:27

قام قسطنطين دوجليف مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو بزيارة الى بلدية الناصرة...

عشية يوم المرأة العالمي - حوالي 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة عشية يوم المرأة العالمي - حوالي 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة 2019-03-07 | 10:39:36

بلغ عدد النساء العربيات في البلاد (2017) في جيل 18 سنة فما فوق 445,476 امرأة بواقع 289,114 في...

سلطه التنفيذ والجباية : تصاعد بجبايه الديون في المطار سلطه التنفيذ والجباية : تصاعد بجبايه الديون في المطار 2019-03-07 | 10:37:46

جاء في بيان من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم صباح اليوم الخميس...

والدة عاصم البرغوثي : هدموا الدار لكن لم يهدموا عزيمتنا والدة عاصم البرغوثي : هدموا الدار لكن لم يهدموا عزيمتنا 2019-03-07 | 08:49:42

أكدت سهير البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي، أن هدم منزل ابنها الاسير، فجر...

مفتي القدس : الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج مفتي القدس : الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج 2019-03-07 | 08:31:46

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة 2019-03-07 | 08:28:30

اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على سكب مادة مشتعلة واضرام النار بسيارة المواطن...

اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في مجدال هعيمك فجر اليوم اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في مجدال هعيمك فجر اليوم 2019-03-07 | 06:29:29

تسبب اشتعال منشر للغسيل فجر اليوم الخميس باصابات وأخلاء سكان من عمارة سكنية في...

الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية 2019-03-07 | 05:48:46

اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة خاصة فوق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اخراج أسامة سعدي كنيست جلسة لجنة فيديو لحظة عضو الكنيست ضبط مختبر تنمية مخدرات ماريخوانا تحت اسفل منزل قرية دبورية الشرطة مصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش المستشفى الفرنسي اعتراف رسمي تخصص كامل قسم الاطفال الناصرة نجاح محمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة قاعة مسجد اسكندر ام الفحم قاعة اعتداء اثم تكسير تحطيم تخريب الشرطة تحقيق حفل موسيقي تكريما للفنان النجم العراقي القيصر كاظم الساهرمسدسان بندقيتان سلاح ذخيرة كفر قرع بيت تفتيش شرطة اعتقال شاب مشتبه أيمن رحمن حلبي يركا مصرع وفاة متأثرا جراحه جراء حريق شب في منزله قبل اسبوعين احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق نشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده طلاب طب عرابة كفر قاسم رومانيا شراء سيارة مسروقة افراج اعتقال سجون الطائفة الدرزية تحتفل زيارة سنوية مقام النبي الخضر كفر ياسيفطفلة رضيعة نسيها والدها رهط السيارة عرابة معلم مدرسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com