تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-07 11:56:53 عشية يوم المرأة العالمي - انخفاض ملحوظ بنسبة الزواج المبكر ومعدلات الأمية بين النساء في فلسطين |  2019-03-07 11:50:48 العثور على جثة مواطنة شمال غرب الخليل |  2019-03-07 11:22:27 مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو قسطنطين دوجليف يزور بلدية الناصرة |  2019-03-07 11:15:57 هذه هي قصة يوم المرأة العالمي |  2019-03-07 11:02:52 ممارسة اليوغا بانتظام تخفض ضغط الدم |  2019-03-07 11:01:49 سعد الحريري خارج قائمة أغنياء العرب |  2019-03-07 10:39:36 عشية يوم المرأة العالمي - حوالي 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة |  2019-03-07 10:37:46 سلطه التنفيذ والجباية : تصاعد بجبايه الديون في المطار |  2019-03-07 10:00:33 "مرسيدس" تكشف عن أول سيارة سباق كهربائية |  2019-03-07 08:49:42 والدة عاصم البرغوثي : هدموا الدار لكن لم يهدموا عزيمتنا |  2019-03-07 08:31:46 مفتي القدس : الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج |  2019-03-07 08:28:30 صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة |  2019-03-07 06:29:29 اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في مجدال هعيمك فجر اليوم |  2019-03-07 05:48:46 الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية |  2019-03-07 05:47:01 أردوغان: صفقة "إس-400" محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا "إس-500"! |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السجن 94 عاما لرجل وزوجته صورا نفسيهما بـ"فيديو منحط"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قضت محكمة أميركية في مقاطعة أونسلو بولاية نورث كارولينا، الاثنين، بسجن رجل وزوجته صورا نفسيهما بينما كانا يرتكبان جريمة بشعة، وذلك لمدة إجمالية 94 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.




وقررت المحكمة سجن الزوج ماثيو ماينارد وزوجته ديان ماكراكن ماينارد، وكلاهما في الخامسة والثلاثين من العمر، 47 عاما لكل منهما بعد اعترافهما باغتصاب لطفلين عمرهما 13 عاما.


وأقر الزوجان، وهما من مدينة سنيدس فيري في نورث كارولينا، بالجرائم التي اتهما بها، بما فيها استغلال جنسي من الدرجة الأولى لقاصر، وذلك بعد مرور 13 شهرا على اعتقالهما أول مرة في يناير عام 2018.


وأوضحت التقارير الأمنية أن الزوجين استخدما هاتفا ذكيا في تصوير جريمتهما بحق الأطفال، ثم حملا لقطات الفيديو على موقع للتخزين السحابي.


ويعتقد أن ضحيتي الاعتداء الجنسي، اللذين لم يكشف عن هويتهما، معروفين للزوجين.


 وكانا الزوجان قد انكشفا بعد أن علمت الشرطة بوجود لقطات إباحية لأطفال في منزل الزوجين، لكن المحققين لم يحددوا كيف علموا بوجود هذه الأفلام الإباحية.


وكانت الصفحة الخاصة لديان على فيسبوك تغص بتعليقات تطالب بمعلومات عن أطفال مفقودين، وذلك حتى تاريخ اعتقالها.


كما شاركت في صفحتها بأخبار عن أطفال آخرين تعرضوا للإساءة والاستغلال.


وبحسب الملفات القضائية، فإن الزوجة لم تكن قد أدينت بأي جريمة قبل هذه، أما زوجها فقد أدين بامتلاك مسروقات في العام 2001.




كلمات متعلقة

السجن, 94, عاما, لرجل, وزوجته, صورا, نفسيهما, بـ"فيديو, منحط",

تابعونــا

"مرسيدس" تكشف عن أول سيارة سباق كهربائية "مرسيدس" تكشف عن أول سيارة سباق كهربائية 2019-03-07 | 10:00:33

كشفت شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات عن أول سيارة سباق كهربائية، وأعلنت...

"الاتصال بالموتى" يجبر "فيسبوك" على فتح "قبور افتراضية" "الاتصال بالموتى" يجبر "فيسبوك" على فتح "قبور افتراضية" 2019-03-07 | 08:42:45

أعلنت شركة فيسبوك عن إضافتها ميزة جديدة في "الحسابات التذكارية"، والتي ستسمح...

نفوق الفيل "الأكثر حزنا في العالم" نفوق الفيل "الأكثر حزنا في العالم" 2019-03-06 | 15:50:00

نفقت الفيلة التي تعرف بأنها "الأكثر حزنا في العالم" بعد أن بقيت وحيدة في حديقة...

السباحة مادة إلزامية بمناهج التعليم المدرسي في هذا البلد السباحة مادة إلزامية بمناهج التعليم المدرسي في هذا البلد 2019-03-06 | 14:50:34

تعتبر أنظمة التعليم في السويد الأفضل في العالم فمادة الرياضة إلزامية في المدرسة...

العثور على "الماليزية" ممكن.. لكن التكلفة 3 مليارات دولار العثور على "الماليزية" ممكن.. لكن التكلفة 3 مليارات دولار 2019-03-06 | 14:50:15

مازالت الطائرة الماليزية المفقودة "إم إتش 370" تثير حيرة الناس والخبراء على السواء...

فيديو.. انهيار ثلجي "يهاجم" رتلا من السيارات على طريق عام فيديو.. انهيار ثلجي "يهاجم" رتلا من السيارات على طريق عام 2019-03-06 | 14:15:20

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة حدوث انهيار ثلجي مفاجئ على طريق عام، في ولاية كولورادو...

فبديو - بوغاتي - السيارة السوداء الأغلى في العالم فبديو - بوغاتي - السيارة السوداء الأغلى في العالم 2019-03-06 | 12:34:12

كشفت شركة "بوغاتي" في معرض جنيف الأخير عن سيارتها الرياضية الجديدة "La Voiture Noire"،...

جلب أسد ولبؤة إلى منزله ودخل عرينهما.. فقتل على الفور جلب أسد ولبؤة إلى منزله ودخل عرينهما.. فقتل على الفور 2019-03-06 | 11:15:20

قتلت الشرطة التشيكية بالرصاص أسدا بعد أن هاجم بشراسة صاحبه الذي كان يربيه في قفص...

شبان ينقذون طفلا سقط من تلفريك في كندا! شبان ينقذون طفلا سقط من تلفريك في كندا! 2019-03-06 | 09:45:59

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يحبس الأنفاس لسقوط طفل في الـ 8 من عمره من مقعده في...

هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك 2019-03-06 | 09:41:26

تلقى العملاق الإيراني سجاد غريبي المعروف باسم هالك، تحديا من قبل البرازيلي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبة مواجهات اغلاق شارع 444 حرق اطارات جسر طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها طرعان التزام اضراب عام مدارس لجنة المتابعة مجلس طرعان عماد دحلة حتراق حافلة اصابات دو شارع 6 قرب رهط سخنين معسكر تدريبي خوض اتحاد ابناء فريق بولندا سافر لاعبون جدد تعزيز استعدادات افتتاح الموسم الكروي الجديد مسيرة عيد الصليب في البقيعة مشاركة واسعة احتفال فرق كشفية علي عطا عدوي طرعان المنتخب الفلسطيني استدعاء اللاعب معسكر رجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي ضبط اسلحة مشتبهين اعتقالات القدس شرقي تفتيش بيت كشك فلافل حريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن شاحنة انقطاع تيار كهربائي احتراق محطة وقود طمرة كاد يحدث كارثةعيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com