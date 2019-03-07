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سعد الحريري خارج قائمة أغنياء العرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 غاب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، للمرة الأولى عن قائمة أغنياء العالم للعام 2019، التي تصدرها مجلة "فوربس" الأمريكية سنويا.



وضمت قائمة مليارديرات العرب العام الماضي 7 شخصيات لبنانية، فيما شملت العام الحالي 6 شخصيات، ثلاثة منهم هم أخوة سعد الحريري: بهاء الحريري (2.1 مليار دولار)، أيمن الحريري (1.3 مليار دولار)، فهد الحريري (1.2 مليار دولار).


ولم تكشف المجلة الأمريكية عن حجم ثروة سعد الحريري أو سبب تراجعه في تصنيف عام 2019، لكن ذلك يدل على الأغلب أن ثروة رئيس الوزراء اللبناني تراجعت دون مستوى المليار دولار.


ووفقا لبيانات "فوربس" للعام 2018، فإن ثروة الحريري العام الماضي بلغت 1.5 مليار دولار.


وسعد الحريري هو ابن رئيس الوزراء اللبناني السابق الراحل رفيق الحريري، وهو مولود في مدينة الرياض بالسعودية حيث كان والده يعمل هناك، وقد حصل والده والعائلة على الجنسية السعودية عام 1978.


وتربع على عرش أغنياء لبنان للعام 2019 الأخوان ميقاتي، حيث بلغت ثروة كل من نجيب ميقاتي وطه ميقاتي 2.5 مليار دولار.




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