زيدان, يدرس, العودة, لريال, مدريد,

كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد لتدريب ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، نقلًا عن برنامج "Jugones"، أن إدارة ريال مدريد تواصلت مع زيدان، من أجل العودة من جديد لقيادة الفريق الملكي قبل مواجهة الأحد المقبل ضد بلد الوليد في إطار الليجا.وأضافت الصحيفة "زيدان طلب من إدارة ريال مدريد، مهلة للتفكير على الأقل حتى يونيو/حزيران المُقبل، لتقييم العرض والمشروع الملكي".وكان زين الدين زيدان قد استقال من منصبه الصيف الماضي، بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم.وودع ريال مدريد، أمس الثلاثاء، دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام أياكس (1-4)، كما خرج الأسبوع الماضي من كأس ملك إسبانيا على يد الغريم التقليدي برشلونة، وابتعد عن المنافسة في الليجا.