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عشية يوم المرأة العالمي - حوالي 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




بلغ عدد النساء العربيات في البلاد (2017) في جيل 18 سنة فما فوق 445,476 امرأة بواقع 289,114 في منطقة الشمال، 291,341 في منطقة حيفا، 296,241 في منطقة الوسط و- 213,828 في منطقة الجنوب. وفي قراءة عامة لمجمل المعطيات الصادرة عن المسوحات الميدانية التي تمت في مركز البحوث الاجتماعية التطبيقية "ركاز" في جمعية الجليل يمكن الأشارة الى التغيير الإيجابي في العقد الأخير فيما يتعلق بالتعليم والثقافة، العمل والاقتصاد عند النساء العربيات. أما في الجانب الصحي فيمكن الأشارة الى التدهور في الوضع الصحي للنساء مقارنة بالرجال العرب والنساء اليهوديات. كما تظهر النتائج مسح العنف المجتمعي الى ازدياد هذه الآفة بشكل عام في المجتمع العربي وضد النساء بشكل خاص. وفيما يلي بعض المعطيات المركزية والتي تلخص وضع النساء العربيات في الواقع الحالي.

المشاركة في سوق العمل

·        بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 32.9% مما يشكل استمراراً للارتفاع على مدى سنوات العقد الأخير

·        النسبة الأعلى لمشاركة النساء في سوق العمل هي في الفئة العمرية 25-34 سنة حيث بلغت 56.3% مقارنة بنسبة 31.3% في سنة 2007

·        40% من النساء يعتبرن أن المردود الاقتصادي هو العامل الأساسي الدافع لخرجهن الى سوق العمل.  في حين 51.1% من الحاصلات على تعليم عالٍ اعتبرن بأن التأهيل العلمي هو الدافع لمشاركتهن في سوق العمل. 


·        بلغت نسبة البطالة بين النساء العربيات 6.6% في الوقت الذي شكل التفرغ للعائلة ورعاية الأسرة السبب الأول لعدم مشاركتهن في سوق العمل (39.9%).


·        31.1% من النساء العربيات العاملات يعملن في فرع التعليم مقارنة بـ 19.4% من النساء اليهوديات يليه فرع التجارة بنسبة 26.1% وفرع الصحة بنسبة 16.3%.


 
 
التعليم والثقافة  

·        العلوم التربوية والتدريس هم التخصصات الأكثر شيوعًا بين النساء والتي وصلت إلى 37.6% بالمقابل 13.5% بين الرجال.


·        18.4% من الطالبات الاكاديميات العربيات (2017) اخترن المهن الطبية المساعدة كمجال لتخصصهن مقارنة بـ 8.6% في عام 2007  في حين 18% اخترن العلوم الاجتماعية و 13.8% التربية واعداد المعلمين ونحو 10.4% اخترن الطب.


·        58.6% من النساء (جيل 10 سنوات فأكثر) يستخدمن الحاسوب كما أن 32.5% يقرأن المجلات دائمًا أو أحيانًا


الصحة


·        15.6% من النساء العربيات يعانين من مرض مزمن واحد على الأقل مقابل 11.3% في العام 2007


·        45.9% من النساء في الجيل 60 فما فوق يعانين من مرض السكري


·        بلغت نسبة التدخين عن النساء العربيات (جيل 15 سنة فأكثر) 7.7% في حين بلغت نسبة مدخنات النرجيلة 4.6%.


·        30.4% من النساء يمارسن الرياضة المنظمة في حين يعتبر المشي هو الرياضة الأكثر شيوعاً لدى النساء بنسبة 75.9%.


·        31.4% من النساء يعانين من الوزن الزائد و- 13.4% يعانين من السمنة


العنف ضد النساء


·        ما يقارب 105,000 من النساء العربيات تعرضن لأحد أشكال العنف في السنة الأخيرة (2018).


·        وصلت نسبة العنف ضد النساء في التجمعات السكنية المختلطة الى 60.8% في المجمل وهي الأعلى، بواقع 59.1% تعرضن لعنف كلامي او نفسي و- 20.9% للعنف الجسدي.


·        ما يقارب 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة (2018)


·        حوالي 67,000 امرأة عربية تعرضن للعنف عبر الشبكات الإلكترونية (الأنترنت وغيرها).


·        حوالي 230,000 من النساء العربيات (47.2%) أفدن انهن لا يشعرن بالأمان بل يشعرن بأنهن مهددات ليكُنّ ضحايا للعنف.


 
 




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