سلطه, التنفيذ, والجباية, :, تصاعد, بجبايه, الديون, في, المطار,

جاء في بيان من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم صباح اليوم الخميس :" الأداة الأكثر فعاله في جبايه الديون بدائرة الإجراء حسب معطيات سنه 2018 تم جبايه 8.7 مليون شيكل من المديونين المسافرين إلى خارج البلادوقد تبين من المعطيات أدناه تصاعد ملحوظ بنسبه المديونين الذين دفعوا ديونهم قبل مغادره البلادنشير ان سلطه التنفيذ والجباهي هي السلطة الوحيدة التي تمكن المديون ان يدفع ديونه قبل السفر والاذن له بالسفر بعد الفحص ان لا يوجد منع مغادره البلاد إليكم معطيات جباية الديون من معابر الحدود في السنوات الماضية