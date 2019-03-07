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راندا البحيري تخطف الانظار بإطلالة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت الفنانة المصرية راندا البحيري جمهورها بإطلالة غير معتادة لها وذلك في أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها على انستغرام.



وظهرت “البحيري” بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه طويل ولامع، ويحمل نقوش كثيفة، فضلًا على أنه مزين بـ”الريش”.

  
يذكر ان راندا البحيري تم تكريمها، منذ ايام، في العراق، وأبرزت راندا منحها لها لقب “سفيرة الفن المصري”، وتوجهت بالشكر إلى نقيب الفنانين العراقيين.




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