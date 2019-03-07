راندا, البحيري, تخطف, الانظار, بإطلالة, جديدة,

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بعد فترة قصيرة على زواج الممثلة التركية هازال كايا من المُمثّل والمخرج علي أطاي،...
تشارك الفنانة المصرية يسرا اللوزي، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «كلبش 3»،...
تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان العراقي...
أثناء حلولها ضيفة على البرنامج الخليجي "مع حمد شو" ، الذي يقدّمه الاعلامي الكويتيّ...
بعد الحديث عن أن فكرة برنامج المقالب الذي سيقدمه الممثل المصري رامز جلال خلال...
شاركت الفنانة السورية أصالة متابعيها منشورا أكدت فيه أنها دائما تعيش حالة من...
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة البحرينية الشابة حلا...
إعتماداً على قياس مستوى إنجاز المصنّفين في مجالات تخصصهم، من خلال عدد الجوائز...
اطلق الفنان اللبناني وائل كفوري اغنية جديدة تحمل عنوان "ولاد الحرام" وذلك عبر...
فاجأت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة أثارت...